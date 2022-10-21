СамГЭС просит проверит деятельность УК-должников

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СамГЭС обратилось в государственную жилищную инспекцию Самарской области с просьбой о проверке деятельности управляющих компаний - должников.

На текущий момент совокупная задолженность управляющих компаний: Ассоциация «Самарское Региональное Содружество ТСЖ»; ООО «Региональный ЖКХ-Сервис»; ООО УК «Новая Самара»; ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС», ООО Управляющая компания «Мир» превысила 9 миллионов рублей.

В рамках своей деятельности управляющие компании обязаны осуществлять сбор средств за потреблённую электроэнергию с жителей и собственников нежилых помещений и их передачу энергоснабжающей организации в тех многоквартирных домах, которые не перешли на прямые договоры по оплате электроэнергии непосредственно в адрес АО «Самарагорэнергосбыт».

В случаях, когда УК выполняют свои обязанности недобросовестно или неэффективно: не выставляют своевременно части собственников счета за потребленную электроэнергию, недостаточно качественно проводят работу по сбору средств с неплательщиков, не передают своевременно весь объем собранных средств поставщику электроэнергии - формируются долги перед энергосбытовой компанией. При этом одновременно на коммунальном рынке Самары есть и жилищные организации, которые выполняют свои обязанности успешно и не имеют долгов перед «СамГЭС».

Соблюдение порядка расчетов с ресурсоснабжающими организациями является одним из лицензионных требований и подлежит контролю со стороны ГЖИ. Для предотвращения дальнейшего роста задолженности и предупреждения возможных последствий в подаче электроэнергии организациям неплательщикам гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» обратился в Государственную жилищную инспекции Самарской области с просьбой о проверке деятельности вышеуказанных УК – должников.