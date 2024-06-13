Самарцев предложили наделить правом менять срок капремонта дома

112

Для этого необходимо провести обследование жилого здания и доказать, что оно нуждается в скором капремонте.

Депутаты Самарской губдумы 13 июня 2024 года на заседании комитета по ЖКХ рассмотрели поправки к областному закону о капитальном ремонте. Было отмечено, что федералы дали регионам право самим менять сроки капремонта домов в одноименной программе. Поэтому было предложено рассмотреть инициативу о наделении правом переносить срок работ жителями домов.

Правда, для этого жильцы за свой счет должны заказать и провести обследование дома, которое докажет, что их жилое здание нуждается в более срочном ремонте и не может ждать очереди 40 лет.

К единому мнению по этому вопросу депутаты так и не пришли.

В областной прокуратуре напомнили, что все поправки к законопроекту принимаются до 1 сентября 2024 года, так что время еще есть. Проект закона было решено направить на доработку, пишет СитиТраффик.