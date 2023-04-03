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Самарцам рассказали о порядке начисления платы за отопление
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Самарцам рассказали о порядке начисления платы за отопление

3 апреля 2023 16:27
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Прошли встречи сотрудников жилищной инспекции и ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» с жителями.

28 и 29 марта в Администрациях Железнодорожного, Самарского, Ленинского районов прошли встречи сотрудников жилищной инспекции и ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» с жителями по вопросу порядка начисления платы за отопление.

На встречах сотрудниками жилищной инспекции до жителей нашего региона доведена информация о возможности получения рассрочки платежа за отопления в случае доначисления платы в рамках корректировки. Так согласно Правили 354 обязанность исполнителя предоставить потребителю рассрочки платы за коммунальные услуги в том случае, если начисленный потребителю размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом помещении, в каком-либо расчетном периоде превысит более чем на 25 процентов размер платы за коммунальную услугу, начисленный за аналогичный расчетный период прошлого года.

Рассрочка предоставляется на условиях внесения платы за коммунальную услугу равными долями в течение 12 месяцев, включая месяц, начиная с которого предоставляется рассрочка, и взимания за предоставленную рассрочку процентов, размер которых не может быть выше, чем увеличенный на 3 процента размер ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день предоставления рассрочки.

Так же рекомендовано жителям рассмотреть вопрос о переходе на применение оплаты за отопление в течение отопительного сезона.

Плюс перехода на применение оплаты за отопление в течение отопительного сезона в том, что повышается прозрачность начисления платы, жители оплачивают тот объём тепловой энергии, который был потреблён домом по показаниям общедомового прибора учета, и, в конечном итоге, при правильном осуществлении энергосберегающих мероприятий, приводит к реальной и существенной экономии.

Для перехода на применение оплаты за отопление в течение отопительного сезона нужно принять решение собранием собственников помещений МКД, сообщает пресс-служба ГЖИ Самарской области.

 

Фото:   ГЖИ Самарской области

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