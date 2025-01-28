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Самарский филиал «Т Плюс» поздравляет заслуженного энергетика России Бориса Ягудина с юбилеем

28 января 2025 17:46
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С 1983 по 2005 год он руководил старейшей в Поволжье электростанцией — Куйбышевской (ныне Самарской) ГРЭС.

В этом году свое 85-летие отмечает Борис Михайлович Ягудин, заслуженный энергетик России, легенда топливно-энергетического комплекса Самарской области. С 1983 по 2005 год он руководил старейшей в Поволжье электростанцией — Куйбышевской (ныне Самарской) ГРЭС.

Борис Михайлович окончил Куйбышевский индустриальный институт, после чего по распределению уехал в Магнитогорск, на ТЭЦ знаменитой Магнитки. Там он освоил многие рабочие специальности: слесаря, дежурного по углеразмольным мельницам, дежурного по золоудалению, машиниста котлов. Только после этого его назначили начальником смены.

В Куйбышев Борис Ягудин вернулся в 80-е гг. инженером в службу наладки и испытаний теплотехнического оборудования «Куйбышевэнерго». В те годы в региональной энергосистеме шла активная стройка. Борис Михайлович участвовал в пуске новых энергоблоков на Тольяттинской ТЭЦ, ТЭЦ Волжского автозавода, Сызранской ТЭЦ, Безымянской ТЭЦ и Новокуйбышевской ТЭЦ-2.

В 1983 году он возглавил Куйбышевскую ГРЭС. Здесь еще в 1908 году работал его дед, а позже — родители. Именно под управлением Бориса Ягудина старейшая электростанция не только пережила непростые времена перестройки и кризиса неплатежей, но и прошла модернизацию производства и обновленной вступила в новый XXI век.

Сегодня Самарская ГРЭС остается незаменимым источником тепла для центральных районов областной столицы. Её отдельные цеха – котельные – обеспечивают тепло и комфорт в домах жителей Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Кировского и Куйбышевского районов Самары. Также ГРЭС стала местом притяжения туристов и молодожёнов — побывать в Самаре и не потереть нос «Кошке на батарее», значит, не ухватить частичку удачи и домашнего благополучия!

Примечательно, что свой юбилей Борис Михайлович Ягудин отмечает в юбилейный год для самой Самарской ГРЭС. 27 июня 2025 года старейшая электростанция Поволжья отметит свое 125-летие!

 

На фото: Легенда самарской энергетики Борис Ягудин (слева) вместе с техническим директором – главным инженером Самарской ГРЭС Виктором Яшиным

Теги: Самара Т ПЛЮС

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