Самарские теплосети уже начали готовить к зиме

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Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» приступил к плановой подготовке к зиме 2021-2022 гг. Энергетики выполнят капитальный и средний ремонт 8 турбоагрегатов общей мощностью 620 МВт и 6 энергетических котлов общей производительностью 2520 тонн пара в час. Работы пройдут на всех станциях филиала.

На этот год также запланировано сервисное обслуживание блока ПГУ Сызранской ТЭЦ и большая инспекция двух газотурбинных установок на Новокуйбышевской ТЭЦ-1, которые будут проведены специалистами Зульцер Турбо Сервисес Рус по долгосрочному сервисному контракту.

Кроме того, энергетики «Т Плюс» продолжат масштабное обновление теплосетевого хозяйства в городах присутствия. Так, в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани планируется в общей сложности заменить более 90 км тепловых сетей. Как и прежде, вместо устаревших теплосетей «Т Плюс» установит современные трубы в ППУ-изоляции, оснащенные системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК) со сроком службы 50 лет. В общей сложности переход Самары на «альткотельную» позволит направить в тепловые сети 3,7 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году опережающее финансирование перекладки коммуникаций достигло 2 млрд рублей.

«В 2021 году мы еще больше увеличим темпы перекладки магистральных трубопроводов и муниципальных внутриквартальных теплосетей, взятые в прошлом году благодаря переходу на «альткотельную». В общей сложности в рамках ремонтной кампании 2021 года мы планируем заменить в областной столице свыше 65 км теплотрасс. Главным результатом этого станет повышение надежности теплоснабжения города», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.

Следует отметить, что подготовка к зиме 2021-2022 гг. началась еще до завершения текущего отопительного сезона. В настоящее время уже выполняется капитальный ремонт котлоагрегата №5 на Тольяттинской ТЭЦ, а также продолжаются текущие ремонты оборудования на ТоТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа и Сызранской ТЭЦ.