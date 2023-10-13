Самарские газовики обучили школьников в селе Кошки основам газовой безопасности

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Молодежный совет «Газпром газораспределение Самара» и «Газпром межрегионгаз Самара» провел для учащихся младших классов серию уроков «Безопасный газ». Обучение прошли более 80 школьников села Кошки Самарской области.

Сотрудники газовой компании рассказали, как газ попадает в дома, поделились интересными фактами из истории газовой отрасли. Основное внимание было уделено правилам безопасного использования газа в быту и действиям при обнаружении запаха газа.

Интерактивный урок безопасности для школьников прошел в увлекательной форме с просмотром познавательного мультфильма и викториной.

«Дети часто остаются дома одни, готовят себе обед и должны знать основы безопасности при обращении с домашними газовыми приборами, а также алгоритм действий при обнаружении запаха газа. Уроки по безопасному газу проводятся в игровой форме, позволяющей донести до ребят важную информацию», – отметила главный инженер ООО «Газпром газораспределение Самара» Екатерина Мутовкина, сообщает пресс-служба ООО "Газпром газораспределение Самара".

Фото предоставлено пресс-службой ООО "Газпром газораспределение Самара"