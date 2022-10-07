Самарские энергетики убрали мусор с берега Волги

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Сотрудники Самарских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» провели экологическую акцию по уборке мусора на городском пляже Новокуйбышевска в посёлке Гранный. В общей сложности волонтеры энергокомпании собрали около 450 кг отходов.

В акции приняли участие энергетики из Самары и Новокуйбышевска. Все волонтеры были обеспечены перчатками и пакетами, а вывоз собранного мусора на полигон был организован администрацией г.о.Новокуйбышевск.

«Мы формируем среди клиентов и коллектива компании правильное отношение к природным ресурсам. Помимо традиционных акций по сбору мусора и посадке деревьев энергетики разместили в четырех офисах обслуживания боксы для сбора отработанных батареек, а также призываем жителей региона отказаться от бумажных квитанций и перейти на электронный документооборот», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

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