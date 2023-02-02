Самарские дефектоскописты «Т Плюс» обследовали турбины ТЭЦ в 5 регионах страны

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В 2022 году специалисты лаборатории металлов Самарского филиала ПАО «Т Плюс» обследовали 13 турбоагрегатов на российских электростанциях с помощью видеоэндоскопа.

Подобный вид современной диагностики – бороскопирование – помогает энергетикам выявлять скрытые дефекты генерирующего оборудования, заблаговременно заказывать необходимые материалы и планировать ремонтные работы.

За 2022 год самарские дефектоскописты выполнили обследование турбин на объектах «Т Плюс» в Мордовии, Самарской, Пензенской, Оренбургской и Саратовской областях. Вся информация направлена инженерам компании для технического анализа.

В 2023 году с помощью видеоэндоскопа самарские специалисты проверят еще 12 турбоагрегатов в Самаре, Тольятти, Саранске, Оренбурге, Пензе, Нижнем Новгороде, Дзержинске и Ульяновске.