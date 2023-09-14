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С 25 сентября в Самаре официально стартует отопительный сезон

14 сентября 2023 10:15
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с 25 сентября в Самаре официально стартует отопительный сезон

Подписано постановление - с 25 сентября в Самаре официально стартует отопительный сезон. Уже на следующей неделе - раньше намеченных сроков - начнем подключать объекты социальной сферы: учреждения с круглосуточным пребыванием людей и детские сады. 

25 сентября начнут подачу теплоносителя в жилые дома и другие объекты. Подключение тепла - это не одномоментный процесс, он занимает около двух недель. В Самаре более 10 000 жилых домов. 

В рамках подготовки города к отопительному сезону была проделана большая работа. Благодаря модели альткотельной, на которую Самара перешла в 2020 году, инвестиции в перекладку теплосетей значительно увеличились. В этом году отремонтировано и модернизировано 18 основных участков теплосетей. Искренне рада, что уже завершается строительство новой котельной в Куйбышевском районе, которая позволит обеспечить стабильным теплом порядка 35 тысяч горожан. В начале отопительного сезона жители Куйбышевского района будут получать тепло с задействованием котельной КНПЗ, а после завершения пуско-наладочных работ на новом объекте будем плавно переключаться на него и подавать тепло от новой котельной.

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