С 25 по 27 мая приостановлена подача горячего водоснабжения в Кировском, Промышленном и Советском районах Самары

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В областном центре в период с 25 по 27 мая состоятся плановые ремонтные работы на Самарской ТЭЦ.

Таким образом, горячее водоснабжение приостановлено для потребителей в Кировском, Промышленном, Советском районах г.о. Самара в границах улиц: Заводское шоссе – ул.Земеца – ул.Литвинова – ул.Магистральная – Ракитовское шоссе – ул.Стара-Загора – ул.Ташкентская – Московское шоссе – ул.Дальняя – ул.Ташкентская – ул.Солнечная – 6 просека – 5 просека – ул.Советской Армии – ул.Ново-Садовая – ул.Подпольщиков – ул.Гастелло – пр.К.Маркса – ул.22 Партсъезда – ул.Запорожская – ул.Промышленности – ул.Красных Коммунаров – пр.Кирова – ул.Береговая.

Возобновление горячего водоснабжения будет произведено после окончания профилактического ремонта теплофикационного оборудования станций и сборки схемы ГВС потребителям совместно с коммунальными и жилищными организациями.