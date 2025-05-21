С 21 мая в нескольких районах Самары будет временно приостановлена подача горячей воды

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В Самаре с 21 мая компания «Т Плюс» начнет ремонтные работы на тепловых сетях от Центральной отопительной котельной и отремонтирует оборудование Самарской ТЭЦ.

С адресами можно ознакомиться по ссылке https://t.me/tplussamara/27923.

В рамках планового ремонта повышенным давлением холодной воды тепловые сети проверят на плотность и прочность. После устранения выявленных повреждений горячее водоснабжение теплоэнергетики восстановят совместно с организациями, обслуживающими жилые дома и другие здания.

Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.