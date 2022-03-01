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С 1 марта: кому запретят выбрасывать компьютеры в контейнеры для ТКО?

1 марта 2022 15:12
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В России будет запрещено выбрасывать ноутбуки, планшеты, платы, мобильники.

С начала весны в силу вступят новые правила обращения с отходами. Постановление было подписано Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Росиии.

Так, в России будет запрещено выбрасывать ноутбуки, планшеты, платы, мобильники. Правда, правила будут действовать только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Обычных людей это нововведение не коснется.

К примеру, в офисе вышел из строя компьютер или ноутбук. По новым правилам в течение 11 месяцев руководство должно отправить данную технику на утилизацию — передать отходы компании, которая имеет лицензию на сбор, транспортировку, обработку, переработку и обезвреживание отходов, которые относятся к группе «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства».

Электронные отходы — один из самых быстрорастущих видов отходов в мире. В 2019 году, по данным ООН, в мире было произведено 53,6 млн тонн таких отходов. И каждый год эта цифра растет. По предварительной оценке экспертов к 2030 году мы приблизимся к 75 млн тонн. И только 20% электроники отправляется на утилизацию по всем правилам.

Какой урон экологии?

Электронные отходы содержат такие вещества, как ртуть, кадмий и свинец, которые могут представлять опасность для здоровья человека и окружающей среды. При этом около 80 % пришедшей в негодность электроники выбрасывается на свалку, сжигается или незаконно выбрасывается в леса и овраги.

В России в 2020 году начал работу комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического — корпорация «Экополис». В него входит три завода, где отдельно перерабатывают пластиковые отходы, печатные карты и электронные отходы. Именно с этой компанией сотрудничают крупные магазины электроники — МВидео и Эльдорадо. Из старой техники здесь производят лом из нержавейки, лом алюминия, лом чермета, медный катод, цветные металлы и пластиковые гранулы.

Куда обращаться юрлицам в Самарской области для передачи электроники на утилизацию?

Самое главное правило — у компании, которая берет на себя обязанности по вывозу и утилизации электронных отходов должна быть соответствующая лицензия. То есть, обратиться по первому объявлению на Авито не получится. Есть шанс, что скупщики просто охотятся за ценными металлами, а ненужные запчасти после «вскрытия» окажутся на свалке.

В Самарской области утилизацией оргтехники и компьютеров занимаются компании:

«Русутилит». Адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 167а. Телефон:  8(996)733-31-69;

АО «Завод по ремонту вычислительной техники». Адрес: г. Самара, ул. Садовая, 313. Телефон: 8(846)337-80-25;

Сервисный центр «Референт». Адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311а, 3 этаж. Телефон: 8(846)254-05-45.

За нарушение новых правил утилизации электронной техники юридические лица могут быть оштрафованы на сумму 100-200 тысяч рублей. 

Куда можно сдать вышедшую из строя технику жителям?

Новые правила не коснутся обычных жителей, по прежнему можно складывать электронику на площадку для КГО. В любом случае на сортировочных комплексах техника будет отобрана. Но можно также сдать техно-отходы в пункты приема, чтобы не было смешения с другими видами отходов, а электроника точно была переработана.

Пункты приема:

ТехноСток — г. Самара, пр-т Ленина, 10;

Сервисный центр Референт — г. Самара, ул. Ново-Садовая 311а, 3 этаж;

АНО ЭКИТ. ТехноДар. Вторая жизнь техники — г. Самара, ул. Ленина,10;

Вторсырьё на благотворительность — г. Самара, ул. 22-го Партсъезда 40а и на 7-й просеке, 90 (передают в ТехноДар);

федеральная сеть комиссионных магазинов «Победа», примет у вас старую технику, по программе trade-in и даст новую со скидкой, если в этом есть необходимость. В Самаре 36 магазинов, телефон — 8(800)550-75-05;

МВидео: во всех магазинах есть специальный короб, куда можно принести ненужную технику;

Эльдорадо: практически во всех магазинах сети. 

В России уже приняли закон, который запрещает выбрасывать в контейнеры для ТКО шины от автомобилей, строительные отходы, спилы деревьев, опасную химию, таблетки, аккумуляторы и лампы. Все это также нужно сдавать на утилизацию.

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