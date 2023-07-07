Руководство «Газпром газораспределение Самара» и представители реготделения «ЕР» встретились с населением села Ермаково

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В четверг, 6 июля, генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов совершил рабочую поездку в с. Ермаково Самарской области. Он принял участие в подомовом обходе, рассказал местным жителям о преимуществах использования газа в быту, реализуемой в стране программе догазификации, ответил на вопросы потенциальных потребителей газа.

Мероприятие дало старт серии встреч с жителями газифицированных населенных пунктов Самарской области. В них примут участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также политической партии «Единая Россия».

Во время регулярных встреч с местными жителями участники расскажут о возможности бесплатной догазификации для жителей Самарской области и мерах поддержки, которые действуют в регионах, ответят на вопросы и помогут подать заявление на подключение к газовым сетям. Встречи сопровождают мобильные клиентские центры ООО «Газпром газораспределение Самара».

«Благодаря программе догазификации подключиться к газу в ранее газифицированных населенных пунктах просто и доступно. Для того, чтобы стать ее участником, необходимо три документа – паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности на дом. Подать заявку можно через сайт connectgas.ru, МФЦ, Госуслуги. Для тех, кто привык к личному общению, – можно сходить в ближайший офис газовой компании. Вне зависимости от удаленности точки подключения газ до границы домовладения доведут бесплатно. А это значит, что в самые сжатые наши абоненты смогут в полной мере оценить тепло, комфорт и существенную экономию от пользования природным газом», – отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов.

Фото: пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Самара»