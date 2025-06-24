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Руководители «Т Плюс» приняли участие в защите дипломных проектов выпускников самарского Политеха

24 июня 2025 18:23
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«Т Плюс» активно сотрудничает с СамГТУ.

Представители руководства Самарского филиала «Т Плюс» дали оценку дипломным проектам выпускников-энергетиков Самарского государственного технического университета (СамГТУ). В состав экзаменационной комиссии вошли директор филиала Марат Феткуллов, главный инженер филиала Сергей Сабитов и технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

В этом году свои итоговые работы представили 8 магистров и 34 бакалавра кафедры тепловых электрических станций. Темы дипломов самые разнообразные – от модернизации самарских теплоисточников (Самарской ГРЭС и Самарской ТЭЦ) до расширения Северодвинской ТЭЦ-2. Значительное внимание будущие энергетики уделили вопросам компенсации дефицита мощностей и усовершенствованию технологических процессов.

«Выпускники теплоэнергетического факультета СамГТУ показали высокий уровень дипломных работ. Отчасти это связано с тем, что многие ребята успели узнать производственные процессы изнутри, являясь участниками наших совместных проектов с университетом. Уверен, что эти молодые специалисты в будущем смогут внести свой вклад в развитие отрасли», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

«Т Плюс» активно сотрудничает с СамГТУ. Тесное взаимодействие позволяет студентам приобретать не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для успешной карьеры в области энергетики.

 

Фото предоставлено пресс-службой  Самарского филиала «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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