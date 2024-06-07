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Руководитель Самарской области встретился с генеральным директором «Т Плюс» на ПМЭФ

7 июня 2024 16:31
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Обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону и возможности для развития теплосетевого комплекса городов региона.

Руководитель Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Александром Вилесовым на площадке Петербургского международного экономического форума. Обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону и возможности для развития теплосетевого комплекса городов региона.

Александр Вилесов рассказал о мероприятиях, которые «Т Плюс» уже провела на территории. В последние три года существенно увеличился объем перекладок коммуникаций, включая муниципальные тепловые сети. С 2021 года в Самарской области было заменено более 300 км трубопроводов. Благодаря этому удалось снизить количество повреждений на теплосетях Самары, Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти во время осенне-зимнего периода 2023/24 года на 16% по сравнению с прошлым годом. А в конце прошлого года в Куйбышевском районе Самары была запущена новая современная котельная мощностью 120 МВт. Объект обеспечивает теплом порядка 30 социальных объектов и более 300 жилых многоквартирных домов, в которых проживают свыше 35 тысяч жителей.

Также «Т Плюс» поделилась планами на текущую ремонтную кампанию. В рамках нее будет переложено еще 95 км теплосетей, а в Сызрани компания планирует реализовать важный инвестиционный инфраструктурный проект. «Если в основе проекта находится задача по повышению качества жизни людей, то, конечно, проект будет поддержан», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Стороны договорились продолжить вместе развивать систему теплоснабжения региона, в частности, через реализацию государственных программ, направленных на поддержку модернизации коммунальной инфраструктуры.

 «Вы занимаетесь очень важной работой на территории Самарской области. Знаю, что ваша команда предпринимает все усилия, чтобы услуги оказывались максимально качественно, это ваша цель», — сказал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Благодарим правительство Самарской области за содействие в развитии системы теплоснабжения региона. Нам удается поддерживать уровень перекладок и тем самым улучшать качество услуг для жителей», — отметил генеральный директор «Т Плюс» Александр Вилесов.

 

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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