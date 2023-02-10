россияне стали допускать меньше просрочек по ЖКХ

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Согласно исследованию QIWI, в втором полугодии 2022 года россияне проявили высокий уровень финансовой дисциплины при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Собираемость платежей в процентах к начислениям в втором полугодии 2022 года увеличилась сразу на 12% по сравнению с первым полугодием.

Вопреки сложному финансовому периоду, возросшим тарифам в июле и декабре 2022 года, россияне не нарастили задолженности за ЖКУ, снижение задолженности в полугодиях стабильно сохраняется на уровне 2%. Уровень оплат в втором полугодии высокий и не снизился относительно периодов до повышения стоимости услуг. По данным QIWI, в первом полугодии 2022 года уровень оплат составлял 87%, а во втором полугодии вырос до 99%.

“Несмотря на то, что тарифы ЖКУ повышались дважды в 2022 году, показатель собираемости продолжает стабильно расти. Прежде всего это связано с цифровой трансформацией системы платежей – платить становится проще с появлением онлайн-сервисов, прозрачных цифровых квитанций и упрощенным процессом мониторинга своих задолженностей. Помимо общего уровня дисциплинированности, стабильно растет и доля транзакций через карты МИР, россияне все чаще выбирают отечественную платежную систему для оплаты коммунальных услуг: с начала 2022 года показатель вырос практически вдвое”, – комментирует Александр Агаков, коммерческий директор группы QIWI.

В преддверии новогодних праздников россияне особенно активно рассчитываются за ЖКУ. Так, в декабре 2022 года уровень оплаты за потребленные ЖКУ ноября составил 120%, в 2021 году — 115%. Это свидетельствует о желании закрыть накопленную задолженность прошлых периодов.

Аналитика компании основана на данных биллинговой системы "Биллинг Онлайн Решения", входящей в группу QIWI. Она включает в себя более миллиона активных счетов жителей многоквартирных домов по всей стране.