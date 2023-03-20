Россиян предупредили об изменениях в оплате за общедомовые нужды

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Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева заявила, что с 1 апреля оплату общедомовых нужд будут рассчитывать по фактическому потреблению. Об этом в понедельник, 20 марта, она рассказала в беседе с агентством «Прайм».



Общедомовые нужды — это траты на уборку, работу лифта, электроснабжения в доме. Их оплачивают по фактическому потреблению, либо по нормативам.



Изменения, которые утвердили в прошлом году, касаются только оплаты нормативов — теперь, с 1 апреля, суммы будут корректировать, чтобы приблизить их к фактическому потреблению.

Доцент не исключила, что жители теперь будут платить меньше — если у них нет долгов, а начисления до этого проводились по повышенным нормативам. Если счетчика нет, то оплачивать нужно по нормативам, у которых теперь не будет конкретной границы, пишут "Известия".



«Это уже путь к увеличению платежей для некоторых жителей, если распределение будет происходить по нормативу в зависимости от площади квартиры или для всех, если расходы на все общедомовые площади распределяются равномерно. Исключение — совсем устаревшее жилье, где нормативы будут другими», — отметила Казанцева.