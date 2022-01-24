Робот-диагност проверил трубопроводы Безымянской отопительной котельной

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Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» проверил трубопроводы Безымянской отопительной котельной с помощью телеуправляемого комплекса («робота-диагноста»). Технология внутритрубной диагностики стала дополнительном способом проверки надежности работы источника, обеспечивающего теплом жителей и организации Кировского и Промышленного районов.

При обследовании механизм погружается внутрь выведенной в ремонт тепловой сети и определяет толщину стенок коммуникаций с помощью метода переменного намагничивания. Также «робот» дает возможность визуально обследовать сети. На Безымянской отопительной котельной робот преодолел несколько ключевых участков общей протяженностью около 500 метров. Все выявленные дефекты были оперативно устранены.

Широкое использование телеуправляемого диагностического комплекса для обследования труб началось на предприятиях филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» с 2021 года. За этот период он обследовал свыше 3 км теплотрасс на 13 участках в Самаре и Новокуйбышевске. Самой протяженной трассой для «робота» стала ул. Карбышева в областной столице, где комплекс преодолел внутри тепломагистрали свыше 600 метров.

Фото: «Т Плюс»