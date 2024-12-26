"РКС-Самара" завершили "сладкий" этап поощрительной акции для абонентов, но подарки ещё раздают

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Но сюрпризы не закончились

В этом году в акции «В Новый год без старых долгов» по предварительным подсчётам уже приняли участие больше 5700 абонентов. Большинство из них в качестве поощрения за полностью оплаченные квитанции 2024 года выбрали сладкий подарок. Сотрудники сбытового подразделения «РКС-Самара» вручили больше 4,5 тысяч тортов добросовестным клиентам.

Остальные оформили себе скидку на будущие начисления в размере стоимости трёх кубометров воды. «Сладкий» этап акции с раздачей тортов завершился, но ещё можно получить скидку. До 31 декабря нужно

- погасить все долги

- внести авансовый платёж за декабрь в размере начислений ноября

- отправить чек об оплате на электронную почту action @ samcomsys . ru

- дождаться квитанцию за январь 2025 года (она придёт в феврале) - там будет скидка.

«РКС-Самара» предлагают завершить год на позитивной ноте, и именно сегодня, 26 декабря, в День подарков, подарить себе радость и лёгкость без долгов и хорошее настроение от будущих бонусов.