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«РКС-Самара» завершили работы по замене канализационной линии на одной из самых красивых улиц Самары

3 февраля 2022 11:59
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«РКС-Самара» завершили работы по замене канализационной линии на одной из самых красивых улиц Самары

Начиная с декабря 2021 года, «РКС-Самара» в рамках собственной инвестиционной программы вели перекладку канализационной линии диаметром 300 мм на Волжском проспекте. Всего заменили 975 метров керамической трубы на новую, полиэтиленовую, с увеличением диаметра до 350 мм. 

Этот участок давно требовал замены. Сети канализации на Волжском проспекте строились в 1958 году, прослужили более 60 лет. Трубы и вся инфраструктура безнадёжно устарели. В последние годы в этом районе участились технологические сбои. Поэтому специалисты «РКС-Самара» совместно с администрацией города Самары приняли решение переложить весь коллектор. 

Работы велись через заводные котлованы методом разрушения. Эта современная технология применяется для минимизации неудобств жителям. Движение на автомобильной дороге не останавливалось, красивые газоны и тротуары, прилегающие к набережной Волги, остались в целости и сохранности. А новые трубы с помощью специального оборудования протаскивали под землёй,  разрушая старый коллектор. 

Непосредственно ремонтные работы уже завершены, проводится временное благоустройство. Позднее территория будет окончательно восстановлена.  

 

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