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"РКС-Самара" запустили новый современный сервис для клиентов: чат-бот

27 января 2023 10:29
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"РКС-Самара" запустили новый современный сервис для клиентов: чат-бот

Появился ещё один удобный способ передать показания счётчиков, буквально на раз-два-три. «РКС-Самара» запустили в работу новый сервис для своих абонентов: чат-бот в мессенджере Телеграм. Найти легко: нужно в строке поиска набрать «Елена СКС» и следовать инструкциям.

С помощью чат-бота можно будет передать показания счетчиков (перед этим нужно будет привязать свои лицевые счета), проверить дату поверки индивидуальных приборов учёта, отследить историю показаний и платежей, оставить обращение по теме начислений. Всё это со своего смартфона, круглосуточно, без очередей, звонков, не выходя из дома.

Елена СКС - это новый электронный  помощник, прообразом для которого стала замечательная сотрудница, реальный человек, один из самых клиентоориентированных работников «РКС-Самара». Ведущий специалист отдела продаж населению Елена Михайловна трудится в компании уже семь лет, отлично разбирается в вопросах начислений, а главное, понятно и грамотно объясняет их абонентам. За свою работу она регулярно получает благодарности от руководства  предприятия и абонентов. Как и Елена Михайловна, новый современный сервис будет помогать клиентам компании быстро и легко решать свои вопросы. Попробуйте, вам понравится!

Теги: РКС-Самара

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