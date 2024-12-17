"РКС-Самара" вывезли 10 тонн мусора из сетей канализации за неделю

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Специалисты цеха канализационных насосных станций первыми встают на пути мусора, который жители смыли в систему водоотведения.

Канализационные насосные станции (КНС) - это строения с оборудованием, которое перекачивает стоки, пришедшие из домов, в коллекторы и на городские очистные канализационные сооружения. По сути КНС это фильтры, где задерживается крупный мусор, который попадает в сеть канализации: то, что жители спустили в унитаз или раковину. Стоки идут дальше на очистные сооружения, а мусор застревает на специальных решетках, предназначенных для этого и на оборудовании, которое совсем для этого не приспособлено. Мусор не спрашивает, где ему застрять. Приходится частично останавливать работу станций, вычищать, грузить на машины и вывозить. Причём, бОльшая часть работ - руками.

С одной из самых крупных КНС города два раза в неделю вывозят около 10 тонн твёрдых бытовых отходов, пришедших со стоками: в основном, это салфетки и другие средства гигиены, которые многим почему-то проще спустить в унитаз, чем выбросить (не надо так!). Общий итог: 700 тонн мусора в год вычищают и вывозят только с трёх самых крупных канализационных насосных станций, а их на обслуживании «РКС-Самара» - больше 30 штук.

«РКС-Самара» напоминают: канализация - не мусорка! В унитаз и раковину нельзя сбрасывать бытовые отходы, они не растворяются, а забивают трубы, приводят к засорам, авариям на объектах водоотведения, изливам и затоплениям в домах.

Фото: пресс-служба "РКС-Самара"