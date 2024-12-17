"РКС-Самара" вывезли 10 тонн мусора из сетей канализации за неделю

Я нашел ошибку
Главные новости:
Первый вопрос повестки — рассмотрение паспортов национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Беспилотные авиационные системы» и входящих в его состав федеральных проектов.
Вячеслав Федорищев провел заседание Президиума Комиссии Госсовета по направлению «Промышленность»
На оперативном совещании в облправительстве обсудили, как в регионе организовано зимнее содержание дорог, как идет очистка дворов от снега и наледи.
Вячеслав Федорищев поручил проработать долгосрочные контракты на содержание дорог и усилить контроль за работой управляющих компаний
Компания-инициатор намерена построить производственный комплекс по выпуску полимербетонных изделий системы водоотведения и изделий для агропромышленного комплекса.
В Чапаевске построят производство полимербетонных изделий
Водитель иномарки в условиях сильного снегопада не справилась с рулевым управлением и оказалась в сугробе. Самостоятельно выбраться из снежного плена женщина не смогла.
Полицейские региона помогают автомобилистам выбираться из снежного плена
Всего на федеральный этап конкурса в этом году было подано 135 заявок из 64 регионов.
Кадровый центр Самарской области – в числе призеров Всероссийского конкурса
В программе мероприятия – образовательно-тренинговый блок, церемония подведения итогов и награждение лидеров Областного рейтинга отрядов «серебряных» волонтеров.
Итоги года деятельности "серебряных" волонтеров подведут в Самаре 20 декабря
Для участия в акции «В Новый год - без долгов!» необходимо оплатить квитанцию за ноябрь, внести рекомендуемый платеж за декабрь и погасить задолженность в случае ее наличия.
У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» осталось две недели, чтобы принять участие в новогодней акции
Лидерами рейтинга в области развития ИИ стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область.
Нейросеть составила рейтинг активности регионов России в области ИИ
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.91
-0.52
EUR 108.7
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ и актёры самарского театра «Город» приглашают на мастер-класс по сценарному искусству
СОУНБ приглашает самарцев на музыкальную программу в преддверии Рождества
Предновогодняя лекция о новогодних игрушках пройдет в Музее Рязанова 21 декабря
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

"РКС-Самара" вывезли 10 тонн мусора из сетей канализации за неделю

17 декабря 2024 14:15
133
«РКС-Самара» напоминают: канализация - не мусорка!

Специалисты цеха канализационных насосных станций первыми встают на пути мусора, который жители смыли в систему водоотведения.

Канализационные насосные станции (КНС) - это строения с оборудованием, которое перекачивает стоки, пришедшие из домов, в коллекторы и на городские очистные канализационные сооружения. По сути КНС это фильтры, где задерживается крупный мусор, который попадает в сеть канализации: то, что жители спустили в унитаз или раковину. Стоки идут дальше на очистные сооружения, а мусор застревает на специальных решетках, предназначенных для этого и на оборудовании, которое совсем для этого не приспособлено. Мусор не спрашивает, где ему застрять. Приходится частично останавливать работу станций, вычищать, грузить на машины и вывозить. Причём, бОльшая часть работ - руками.

С одной из самых крупных КНС города два раза в неделю вывозят около 10 тонн твёрдых бытовых отходов, пришедших со стоками: в основном, это салфетки и другие средства гигиены, которые многим почему-то проще спустить в унитаз, чем выбросить (не надо так!). Общий итог: 700 тонн мусора в год вычищают и вывозят только с трёх самых крупных канализационных насосных станций, а их на обслуживании «РКС-Самара» - больше 30 штук.

«РКС-Самара» напоминают: канализация - не мусорка! В унитаз и раковину нельзя сбрасывать бытовые отходы, они не растворяются, а забивают трубы, приводят к засорам, авариям на объектах водоотведения, изливам и затоплениям в домах.

 

Фото:   пресс-служба  "РКС-Самара"

 

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
13 декабря 2024, 15:58
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. ЖКХ
947
Чьи участки находятся вблизи ремонтируемого участка ГБК (71 переулок, 10-я улица в районе ул.Олимпийской).
09 декабря 2024, 14:26
Состоялась встреча специалистов «РКС-Самара» с жителями
Чьи участки находятся вблизи ремонтируемого участка ГБК (71 переулок, 10-я улица в районе ул.Олимпийской). ЖКХ
739
Это позволит обеспечить надежную транспортировку стоков от близлежащих зданий.
06 декабря 2024, 21:04
На улице Карбышева в Самаре обновляют трубу водоотведения – меняют канализационную линию
Это  позволит обеспечить надежную транспортировку стоков от близлежащих зданий. Благоустройство
1064

В центре внимания
С 13 января Куйбышевская магистраль запускает первый Самарский диаметр в Самарской области.
17 декабря 2024  13:04
С 13 января Куйбышевская магистраль запускает первый Самарский диаметр в Самарской области.
168
За вчерашний день в Самаре выпало 16 мм осадков
17 декабря 2024  12:45
За вчерашний день в Самаре выпало 16 мм осадков. Последствия снегопада устраняли всю ночь
165
В Самаре на площади Куйбышева готовят красочные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках»
17 декабря 2024  12:36
В Самаре на площади Куйбышева готовят красочные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках»
307
В Самаре на 17 января выпало 69% от месячной нормы снега
17 декабря 2024  10:58
В Самаре на 17 января выпало 69% от месячной нормы снега
191
Самарцев приглашают к участию в опросе, касающемся мер поддержки семей с детьми
17 декабря 2024  10:53
Самарцев приглашают к участию в опросе, касающемся мер поддержки семей с детьми
219
Весь список