«РКС-Самара»: ведётся обновление коллектора в Кировском районе Самары

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«РКС-Самара» выполнили две трети из запланированного объёма по перекладке канализационного коллектора диаметром 800 мм на ул. Литвинова. Железобетонная труба, отводящая стоки Кировского района, выработала свой ресурс и сейчас постепенно заменяется на пластиковую. Работы идут в три этапа: специалисты обновили два участка в 53 и 51 метр, скоро приступят к перекладке отрезка длиной 40 метров.

Технические условия таковы, что перекладка ведётся открытым способом, трубы монтируются отрезками в котловане при непрерывном поступлении стоков. На время работ движение по ул. Литвинова от ул. Опытной до Фонарной ограничено. После окончания перекладки на участке будет восстановлено благоустройство – планируется всё завершить до конца июля.

Компания приносит извинения за временные неудобства. Обновление коллектора повысит надёжность и бесперебойность работы линии водоотведения.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»