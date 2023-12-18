«РКС-Самара»: в 2023 году владельцы 4700 лицевых счетов остались без денег на банковских картах

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В счёт долга за воду и канализацию.

В 2023 году владельцы 4700 лицевых счетов остались без денег на банковских картах. Всё произошло в полном соответствии с действующим законодательством. Ресурсная компания подала в суд на неплательщика, суд выдал исполнительный документ, приставы сняли деньги и наложили арест на банковские карты. Кто следующий?

Следующим может быть любой из 21 000 абонентов, на которых заявления на выдачу судебных приказов поступили от «РКС-Самара» в суды. После выдачи судебного приказа документы поступят в банки, в пенсионный фонд, судебным приставам. Судебные приставы будут использовать все возможные меры воздействия: от ареста счетов и имущества до запрета на выезд за границу. А сверх долга придётся нерадивым абонентам гасить и расходы на исполнительные действия, и судебные издержки. Уже сейчас в работе у приставов находится 7900 исполнительных производств.

«РКС-Самара» в ближайшее время с помощью смс-информирования предупредят должников о грядущем судебном разбирательстве. Абоненту, получившему такое сообщение, необходимо срочно погасить долг или обратиться к специалистам ресурсной компании и урегулировать проблему. А самый простой способ – своевременно и в полном объёме оплачивать поступающие квитанции.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»