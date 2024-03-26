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«РКС-Самара» в плановом порядке подготовились к прохождению паводка

26 марта 2024 09:37
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«РКС-Самара» в плановом порядке подготовились к прохождению паводка

«РКС-Самара» в плановом порядке подготовились к прохождению паводка. Однако активное таяние снега и нарушение жителями правил пользования городской канализацией серьёзно осложнили работу городской системы водоотведения.

В последние несколько дней в городскую систему водоотведения, предназначенную исключительно для приема хозфекальных стоков (от предприятий и жилых домов), попадает огромное количество талых вод.

На городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) при плановых – 500 тыс. кубометров, уже поступает до 600 тысяч кубометров сточных вод. С развитием весенних процессов ожидается от 700 до 800 тысяч кубометров воды.  Это значит, что более 200 тысяч кубометров воды (около сотни спортивных бассейнов!) поступают с улиц города после таяния снега. 

Однако проблема не была бы столь острой, если бы не создавалась отчасти самими горожанами. Зачастую жители частных домов, работники управляющих компаний, не задумываясь о последствиях, открывают канализационные колодцы и туда направляют талые воды. С водой в канализацию попадает мусор, песок, нефтепродукты, ветки, палки, полиэтиленовые пакеты, бутылки. Всё это приводит к засорам на сетях и осложняет работу ГОКС. В последние несколько суток фиксируется серьезное увеличение засоров и изливов из канализационных колодцев, в том числе сложных, устранение которых требует проведения земляных работ.

«РКС-Самара» обращаются с требованием к гражданам и организациям выполнять правила пользования городской системой водоотведения и принимать меры по отводу талых вод в кюветы, дождеприёмники, ливневую канализацию. Категорически запрещено сбрасывать в канализационные колодцы лёд, снег и отводить в них талые и дождевые воды! От этого зависит сейчас работа всей городской канализации, комфорт в домах и на улицах города.

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