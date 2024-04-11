"РКС-Самара" срочно убирают гаражи, незаконно зависшие над коммуникациями

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Инженерные коммуникации - источник повышенной опасности, это определено законом. И по строительным правилам и санитарным нормам, вокруг труб и кабелей есть зона, где запрещено размещать любые строения и объекты. Ни деревьев, ни киосков, ни площадок там быть не должно. Иначе быть беде.

Так, недавно на пр.Кирова произошло обрушение свода канализационного коллектора диаметром 900 мм. Ситуация рядовая, железобетонные трубы работают десятилетиями, но и они рушатся под воздействием газовой коррозии от стоков. Участок собирались оперативно заменить, но... на пути специалистов «РКС-Самара» и коллектора оказались два гаража, которые совершенно точно когда-то были установлены без согласования с ресурсным предприятием. И теперь могли запросто уйти в провал на семиметровой глубине.

Медлить было нельзя, при содействии районной администрации удалось быстро вскрыть строения, чтобы подготовить их к демонтажу. Внутри был только хлам, который вывезли на хранение. Сейчас гаражи разбирают и вывозят с места будущих ремонтных работ. Тратится ценный ресурс - время и главное, сохраняется опасность разрушения строений над коллектором.

Чтобы такие ситуации не возникали, перед установкой любых объектов: гаражей, киосков, детских и спортивных площадок, а также перед высадкой крупных деревьев - необходимо обращаться в администрацию района, чтобы согласовывать работы с ресурсными организациями, чьи трубы и кабели могут проходить под землёй.