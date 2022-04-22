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«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения

22 апреля 2022 16:08
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Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей. 

«РКС-Самара» публикует список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения 26-28 апреля 2022 года. 

На следующей неделе специалисты «РКС-Самара» планируют проведение профилактических и ремонтных работ с отключением водоснабжения по следующим адресам:

Информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей. 

 

Теги: РКС-Самара

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