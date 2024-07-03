"РКС-Самара" снова спасли от затопления стоками дом на ул Свободы, но жильцов это ничему не учит

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Шесть засоров за шесть месяцев - ещё один самарский дом идёт на антирекорд. Бригады цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» на ул. Свободы, 16 выезжают регулярно - прочищать трубы водоотведения. Засор - очень неприятная штука для МКД: невозможно пользоваться ни раковиной, ни ванной, ни санузлом, в доме могут отключить воду, может появиться неприятный запах, разлиться стоки во дворе. И каждый раз причиной засора становится мусор, который явно попадает в сеть из квартир. Например, вчера вечером бригада отработала очередную заявку и вытащила из канализационной линии моток тряпок и салфеток.

И обстоятельства жильцов ничему не учат, они продолжают требовать бригаду для прочистки труб, которые сами забили. Специалисты цеха канализации не могут заниматься бесконечными засорами в одних и тех же домах, исправлять ошибки неразумных жильцов. Есть более созидательная работа: перекладка труб, профилактическая чистка сетей.

Жители домов с частыми засорами часто обижаются на якобы незаслуженные обвинения в нарушении правил эксплуатации канализации, уверяют, что «это не мы, это соседи». И кто-то из них продолжает смывать в унитаз и раковину твёрдые бытовые отходы, которые никак не предназначены для канализации. У «РКС-Самара» нет цели обвинить, есть цель - научить пользоваться сетью водоотведения правильно.

В канализацию нельзя смывать:

- средства гигиены, влажные салфетки (даже с надписью «растворимые»)

- продукты и остатки пищи

- очистки, шелуху, скорлупу

- стройматериалы (в том числе растворы смесей)

- гранулы для кошачьих лотков

- бумагу

- жир, различные масла

- лекарства

Унитаз и раковина - не мусорная корзина! Пользуйтесь канализацией правильно.