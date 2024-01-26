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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстояшую неделю
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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстояшую неделю

26 января 2024 15:35
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Просим жителей при необходимости сделать запас воды.

И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

31 января планируется произвести техническое присоединение водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. Георгия Ратнера. Для этого с 09:00 до 20:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул.Черемшанская: 2Б, 24; ул. Советской Армии, 161А, 149, 149А, 161А; частный сектор ул. Г.Ратнера, ул.Сухумская, 22 Партсъезда.

 Бойлер по адресу: ул. Черемшанская, 2Б.

1 февраля будет произведён демонтаж временной схемы трубопровода диаметром 150 мм и переключение на постоянную схему подачи воды по пр. Кирова. Для этого подача ХВС будет ограничена с 9:00 до 16:00 по адресам: пр. Кирова, 385А, 395, 399, ул. Г.Димитрова, 76, 78, 80, 69.

Также, 1 февраля, на пр. Металлургов проведут замену пожарного гидранта и задвижки диаметром 150 мм. В связи с работами холодная вода будет отсутствовать с 09:00 до 20:00 по адресам: ул. Марии Авейде, 2; пр. Металлургов, 77.

2 февраля планируется замена пожарного гидранта и задвижки диаметром 80 мм по ул. 22 партсъезда. Для этого с 09:00 до 17:00 подача ХВС будет ограничена по адресам: ул. 22 Партсъезда, 32А; ул. Г. Ратнера, 11.

Бойлер по адресу: ул. ул. 22 Партсъезда, 32а.

 

 

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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