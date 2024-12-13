Я нашел ошибку
Главные новости:
До 31 декабря у жителей Самарской области есть возможность присоединиться к традиционной акции.
В Самарской области продолжается акция «В Новый год – без долгов!»
Участники российской команды завоевали три золотые и две серебряные медали.
Школьник из Самарской области - победитель Международной естественно-научной олимпиады 
В связи с ремонтом подземного газопровода.
В Самаре ограничат движение транспорта по участку улицы Самарская
Обеспечение автомобилями с ручным управлением и обучение вождению.
В Самарской области совершенствуется система мер поддержки ветеранов СВО
В специальной номинации «Лучший библиотекарь – организатор финансового просвещения».
Библиотекарь из Самары - победитель Всероссийского конкурса
Всю минувшую ночь городские службы благоустройства устраняли последствия интенсивного снегопада, охватившего областную столицу.
Самару приводят в порядок после обильных снегопадов
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю
Специалисты также акцентируют внимание родителей не оставаться равнодушными, если дети нарушают правила дорожного движения.
С самарскими дошколятами проводят профилактические занятия по изучению ПДД
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.95
0.68
EUR 110.48
1.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
С самарскими дошколятами проводят профилактические занятия по изучению ПДД
СОУНБ приглашает самарцев на музыкальную программу в преддверии Рождества
1190 юных самарцев приняли участие в фестивале для детей с ограниченными возможностями «Мир, в котором я живу»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю

13 декабря 2024 15:58
141
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.

И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях холодного водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

17 декабря планируется заменить участок водопроводной линии диаметром 300 мм и установить запорную арматуру по ул. Красноармейской. Для этого с 8:00 17.12.2024 до 08:00 18.12.2024 холодная вода будет отключена по адресам:

ул. Спортивная, 1, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 11, 13, 13А, 13Б, 13В, 15, 17;

ул. Красноармейская, 1А, 104, 104А, 104Б, 104В, 117, 119, 121, 125, 125А, 127, 127А, 129,129А;

ул. Комсомольская площадь, 2/3;

ул. Агибалова, 12.

Адрес установки бойлера: ул. Спортивная, 3.

Также 17 декабря на водопроводной линии по ул. Стара-Загора будет произведён демонтаж пожарного гидранта диаметром 50 мм, ремонт трубопровода и запорной арматуры диаметром 300 мм, а также установлен хомут. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 15:00 по адресам: ул. Стара-Загора, 84а, 84б, 86, 88К, 90, 90а, 92; ул. Фадеева, 63, 65, 67; ул. Ново-Вокзальная, 122, 124, 126.

18 декабря запланирована замена запорной арматуры диаметром 100, 150 и 300 мм по ул. Артиллерийской. Для этого подача ХВС будет ограничена с 09:00 до 23:00 по адресам:

пр. Масленникова, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 47;

ул. Подшипниковая,  2, 3, 4, 6;

ул. Артиллерийская,  25, 32, 34, 36;

Московское шоссе,  2,  4,  6,  8.       

Также 18 декабря заменят запорную арматуру диаметром 400 мм по ул. Губанова. Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 17:00 по адресам: ул. Губанова, 3, 3а, 8а, 16а;  ул. Аминева,  7,  17; Московское ш., 262, 262а, 262в, 264, 264а, 272.

Еще 18 декабря планируется демонтаж и последующий монтаж вводной задвижки диаметром 100 мм, напорной задвижки диаметром 150 мм, текущий ремонт запорной арматуры диаметром 150 мм и агрегата 7,5 кВт по ул. Больничной. Для этого с 10:00 до 16:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Больничная, 20, 20а; ул. Искровская, 7.

19 декабря запланирована замена запорной арматуры диаметром 300 мм по ул. Победы. В связи с этим с 09:00 до 17:00 ХВС будет отсутствовать по адресам:

ул. Победы, 18, 20, 22, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85;

ул. Свободы, 7, 9, 13, 15, 17;          

ул. 22 Партсъезда, 15а;                                                        

Адрес установки бойлера: Сарапульский пер., 16а.             

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Чьи участки находятся вблизи ремонтируемого участка ГБК (71 переулок, 10-я улица в районе ул.Олимпийской).
09 декабря 2024, 14:26
Состоялась встреча специалистов «РКС-Самара» с жителями
Чьи участки находятся вблизи ремонтируемого участка ГБК (71 переулок, 10-я улица в районе ул.Олимпийской). ЖКХ
614
Это позволит обеспечить надежную транспортировку стоков от близлежащих зданий.
06 декабря 2024, 21:04
На улице Карбышева в Самаре обновляют трубу водоотведения – меняют канализационную линию
Это  позволит обеспечить надежную транспортировку стоков от близлежащих зданий. Благоустройство
832
Борьба с жиром – одна самых больших проблем не только врачей-диетологов, но и специалистов, отвечающих за работу системы канализации.
04 декабря 2024, 14:47
Сотрудники «РКС-Самара» выявляют предприятия общепита, забивающие жиром канализационные линии
Борьба с жиром – одна самых больших проблем не только врачей-диетологов, но и специалистов, отвечающих за работу системы канализации. ЖКХ
913

В центре внимания
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
13 декабря 2024  14:03
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
219
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах № 6, 41, 47, 51
13 декабря 2024  13:43
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах №6, 41, 47, 51
168
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
13 декабря 2024  13:06
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
189
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
13 декабря 2024  11:15
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
195
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
13 декабря 2024  10:15
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
198
Весь список