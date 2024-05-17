Я нашел ошибку
Главные новости:
В процессе формирования долгосрочных планов развития учитывается множество факторов и проводится полноценная оценка местности.
Для сельских территорий губернии разрабатываются долгосрочные планы развития
Глава областного минэка презентовал опыт региона по развитию отношений со странами исламского мира, экономический и инвестиционный потенциал Самарской области, а также успешные практики взаимодействия с бизнесом.
Инвестиционный потенциал Самарской области представлен на конференции «Россия – Исламский мир»
15 спортсменов в классах B1-B2 и B3 из 7 регионов страны вели борьбу на дистанции 42 км 195 м.
На ЧР по легкой атлетике спорта слепых в дисциплине марафон у самарских спортсменов две медали
. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю
«IT-Планета» - это практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливых студентов и профессионалов ИКТ-сферы в возрасте от 18 до 35 лет.
Самарские студенты вышли в финал международной олимпиады «IТ-Планета 2024»
Число официально зарегистрированных самозанятых граждан в Самарской области превысило 230 тысяч человек.
Суммарный доход самозанятых в Самарской области превысил 70 млрд рублей
В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий города.
Специалисты «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.
С 18 по 23 мая местами в Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.92
-0.34
EUR 98.9
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина состоится «Ночь музеев»
В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
Завершился региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия"
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю

17 мая 2024 16:16
119
. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

20 мая планируется заменить запорную арматуру на сетях на площади Чапаева. Для этого с 9:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам: Пл. Чапаева,1; ул. Вилоновская, 1, 2, 2а, 4а; ул. Фрунзе, 167а, 171, 173, 175, 177, 179, 181.

Адрес установки бойлера: пл. Чапаева, 1.

21 мая будут установлены вводные проставки диаметром 300 мм на ул. Вольской. Для проведения работ понадобится отключить холодную воду с 09:00 до 11:55 по адресам: ул. Вольская, 81, 83, 85; Томашевский тупик, 3; Ново-Вокзальный тупик, 10, 12, 13; ул. Свободы, 92; ул. Калинина, 14.

Также, 21 мая, планируется заменить пожарный гидрант на ул. Прожекторной. С 10:00 до 14:00 холодная вода будет отсутствовать по адресам: частный сектор по   Карельский пер., 4-16; ул. Экспериментальной, 2-20; ул. Прожекторной, 16-20.

Адрес установки бойлера: Прожекторная/ Карельский пер.

22 мая планируется заменить задвижку диаметром 200 мм по ул. Ново-Садовой. Для этого с 10:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Ново-Садовая, 250, 246.

Также, 22 мая, запланирован ремонт 11 запорных арматур по ул. Урицкого. С 11:00 до 13:55 холодная вода будет отсутствовать по адресам: ул. Урицкого, 28, 30; ул. Пензенская, 26, 43, 45, 51, 53; ул. Владимирская, 37, 41, 43, 43А, 45; пр. Карла Маркса, 11, 13, 15 ,19, 21Б, 23; ул. Тухачевского, 24, 26, 28; ул. Пятигорская, 4, 8, 10.

23 мая будет заменена задвижка диаметром 600 мм по ул. Республиканской. В связи с этим холодное водоснабжение будет отключено с 10:00 23.05 до 02:00 24.05 по адресу ул. Республиканская, 106.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"РКС-Самара" поставили к дому с частыми засорами деревянный туалет
16 мая 2024, 12:45
"РКС-Самара" поставили к дому с частыми засорами деревянный туалет
Причина частых засоров в 99% случаев одна - незнание или игнорирование правил пользования канализацией. ЖКХ
285
"РКС-Самара" переложили коллектор диаметром 2,5 метра под оживленной дорогой
14 мая 2024, 16:54
"РКС-Самара" переложили коллектор диаметром 2,5 метра под оживленной дорогой
На сегодня самая сложная часть пути уже пройдена, впереди замена ещё 24 метров и реконструкция двух канализационных камер. ЖКХ
489
«РКС-Самара» проверят качество воды в новых сетях и подземных источниках.
13 мая 2024, 12:20
«РКС-Самара» проверят качество воды в новых сетях и подземных источниках
Кроме воды из городской системы централизованного водоснабжения, многие жители пользуются водой из собственных скважин, колодцев. ЖКХ
471

В центре внимания
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
17 мая 2024  11:03
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
226
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
16 мая 2024  12:51
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
290
Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов.
15 мая 2024  19:06
Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами
432
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2024  11:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
386
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
14 мая 2024  20:49
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
929
Весь список