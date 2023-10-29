«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю

163

Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

31 октября запланирована врезка водопроводной линии диаметром 100 мм в линию 300 мм по ул. Каховской. Для этого с 09:00 до 16:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Каховская, 17, 19, 21, 22А, 23, 23А, 28, 30; пр. Кирова,155А.

1 ноября будет проведена замена трёх задвижек по ул. Г.Ратнера, поэтому водоснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 21:00 по адресам: ул. Советской Армии, 129, ч/сектор по ул. Шахтинская, Г.Ратнера, 71-81.

2 ноября запланирована замена двух задвижек на ул. Владимирской. Холодная вода может быть отключена с 09:00 до 21:00 по адресам: ул. Пензенская, 47, ул. Владимирская, 37А, 41А.

В этот же день 2 ноября будет проведена замена задвижек на ул. Ташкентской. С 10:00 2 ноября до 03:00 3 ноября холодная вода будет отключена по адресам: ул. Ташкентская 88, 88к2.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.