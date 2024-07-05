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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

5 июля 2024 15:23
129
Чтобы у жителей не было проблем, сообщаем адреса возможных отключений заранее  и просим жителей сделать запас воды.

Традиционно по пятницам «РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее  и просим жителей сделать запас воды.

9 июля будет произведён ремонт запорной арматуры 15 квартале пос. Мехзавод. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 12:55 по адресам: пос. Мехзавод, кварталы 12-15.

10 июля  планируется заменить задвижку диаметром 300 мм на ул. Георгия Димитрова. Для этого с 9:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам:  ул. Бубнова, 3, 5, 9; ул. Георгия Димитрова, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Московское шоссе, 284, 286, 290, 292.

11 июля будет произведена замена задвижки диаметром 150 мм на Южном проезде. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 17:00 по адресам: Южный проезд, 100, 102, 104, 106, 254, 256, 264, 266, 268, 270.

Также 11 июля планируется заменить пожарный гидрант на ул. Опытная станция по садоводству. Для этого подача ХВС будет ограничена с 9:00 до 17:00 в посёлке Опытная станция по садоводству.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

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