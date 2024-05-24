«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

28 мая планируется заменить задвижку диаметром 80мм на сетях на ул. Гагарина. Для этого с 9:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Гагарина, 55, 59.

Адрес установки бойлера: ул. Гагарина, 55.

Также, 28 мая, будет установлена задвижка диаметром 200 мм на ул. Энтузиастов. Для проведения работ понадобится отключить холодную воду с 09:00 до 17:00 по адресам: ул. Энтузиастов, 68, 70, 72, 85, 87, 93.

Адрес установки бойлера: ул. Энтузиастов, 87.

И снова, 28 мая, планируется выполнить врезку диаметром 300мм. С 09:00 до 20:00 холодная вода будет отсутствовать в частном секторе СТД «Победы Октября».

30 мая планируется заменить задвижку и пожарный гидрант по ул. Современной. Для этого с 09:00 до 20:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Литвинова, 272, 272А, 276; ул. Современная, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Магистральная, 3, 5, 7,9, 11, 13, 15, 17, 19.

31 мая, запланирован замена пожарного гидранта по ул. Рыбачьей. С 10:00 до 13:00 холодная вода будет отсутствовать в частном секторе: ул. Постовая; ул. Рыбачья, 46, 42, 43, 39А, 54, 56; ул. Коленчатая. 61; пр. Призаводская, 40.

Адрес установки бойлера: ул. Рыбачья, 46.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.