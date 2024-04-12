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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

12 апреля 2024 15:43
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В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.

Традиционно по пятницам «РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

17 апреля планируется заменить пожарный гидрант на ул. Стара-Загора. Для этого с 9:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам:  ул. Стара-Загора, 98,98А; ул. Ново-Вокзальная, 193.

В этот же день 17 апреля будет проводиться ремонт запорной арматуры на ул. Челюскинцев. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 12:55 по адресам: ул.Челюскинцев, 17, 19, 23.

18 апреля будет произведена замена пожарного гидранта на пр.Юных Пионеров. Для этого подача ХВС будет ограничена с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Севастопольская, 54;  пр. Юных Пионеров, 137, 139. 

Также 18 апреля планируется заменить запорную арматуру на ул. Сов.Армии. Работы будут проводиться днём и ночью, поэтому ХВС будет отключено с 10:00 18 апреля до 06:00 19 апреля. Без холодной воды на это время будут ул.Бобруйская, 144-160 (частный сектор); Измайловский пер.,10; Раменский пер.,1-35, 4-32 (частный сектор),  з-д Металлист;   Южный проезд, 224,226, 190-218 (частный сектор). А на пониженном давлении будут: Южный проезд, 180, 182, 184,186,188; ул. Бобруйская, 89, 95; Можайский пер., 1,3; ул. Крейсерная, 1.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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