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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

5 апреля 2024 15:52
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Адреса возможных отключений водоснабжения.

Традиционно по пятницам «РКС-Самара» предупреждает жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее  и просим жителей сделать запас воды.

9 апреля планируется заменить задвижку диаметром 150 мм и установить пожарный гидрант на ул. Тушинская. Для этого с 9:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам:  ул. Партизанская, 150, 152; ул. Тушинская, 41.

Адрес установки бойлера: ул. Партизанская, 150.   

10 апреля будет произведена замена трех запорных арматур по ул. Вольской. Для этого подача ХВС будет ограничена с 9:00 до 21:00 по адресам: ул. Вольская, 89, 87, 85, 83, 81; Ново-Вокзальный туп. 10, 3; ул. Калинина, 26.

Также 10 апреля будет произведена замена пяти запорных арматур. Для этого подача ХВС будет ограничена с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Вольская, 85, 83, 81;         Ново-Вокзальный туп. 10, 12, 13; ул. Калинина, 14; Томашевский туп. 3; ул. Свободы, 92.

11 апреля планируется заменить запорную арматуру на ул. Русская. Для этого подача ХВС будет ограничена с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Стандартная 1-34 ч/сектор;      ул. Бобруйская 61-80 ч/сектор; ул. Русская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 24, 28, 30, 32.

Установка бойлера: Русская-Бобруйская.

12 апреля специалисты заменят пожарный гидрант по ул. Красных Коммунаров. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 14:00 по адресам: ул. Кр. Коммунаров, 24, 26, 28. 30, 32.

Установка бойлера:  Кр.Коммунаров 28-30.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Теги: РКС-Самара

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