«РКС-Самара»: Ремонтно-профилактические работы на неделю

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Как обычно по пятницам, «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

25 июля для замены задвижек и обратных клапанов на насосной станции подкачки на ул. Галактионовской холодная вода будет отключена на короткий промежуток времени с 9:00 до 13:00 по адресам: ул. Галактионовская, 277, 279; ул. Самарская, 268.

В этот же день 25 июля планируется замена узла на ул. Сокской. С 09:00 до 16:00 может быть отключено ХВС по ул. Перовская, 21, 23, 28, 27, 27а, 30, 32, 33, 35; ул. Чекистов, 11, 18, 20, 28, 30, 46, 48, 52а, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72; ул. Орловская 15, 17, 20, 21, 22а; ул. Сокская, 10, 11, 12, 13, 22.

26 июля планируется замена задвижек диаметров 150 и 300 мм на ул. Физкультурной. Работы будут вестись в том числе ночью, 26 июля с 10:00 до 27 июля 03:00. Без ХВС могут быть адреса: ул. Физкультурная, 23, 25, 27, 29, 88, 90, 92, 94; ул. Красных Коммунаров, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Победы, 92, 93, 95; ул. А.Матросова, 2, 2а, 4, 3, 5; ул. Ново-Вокзальная, 5.

27 июля на ул. Революционной будут менять задвижки и пожарный гидрант. С 10:00 до 21:00 будет отключена холодная вода по адресам: ул.Мориса Тореза 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 61, 65; ул. Революционная, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 135, 135А.

Адрес установки бойлера: ул. Революционная 127.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.