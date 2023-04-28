«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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Как обычно по пятницам, «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

2 мая для ремонтных работ на линии холодную воду могут отключить с 09:00 до 19:00 по адресам: ул. Калининградская: 9, 12, 14, 16, 18, 20, 26; ул. Фасадная, 2а ст.1, 2а.ст2, 2, 2а, 4, 6, 8; ул. Грозненская, 2к1, 2к3, 2к4, 4, 6, 8, 10; ул. Зелёная: 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15а, 17; ул. Стадионная: 1а,1; ул. Кишиневская: 2, 3, 4, 5, 6, 4а, 8, 10, 12, 14, 16; пер. Молодежный, 11, 13; пер. Торговый,13,15. Адрес установки бойлера: ул. Фасадная: 2а.

4 мая для замены пожарного гидранта ХВС будет отключено по адресу ул. Советской Армии, 125. Там же будет стоять бойлер с питьевой водой. Планируется провести работы с 10:00 до 13:00.

27 апреля для замены участка трубы, возможно, придётся отключить холодную воду на ул. Нагорной. С 10:00 до 12:30 без ХВС будут: ул. Нагорная, 11; ул. Средне-Садовая, 54; ул. 22-го Партсъезда: 47, 49, 51; ул. Ставропольская, 74.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.