«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

118

На следующей неделе специалисты «РКС-Самара» увеличат количество ремонтно-профилактических работ для улучшения функционирования всей системы водоснабжения города. Работы пройдут при кратковременном отключении холодной воды.

28 марта для замены двух задвижек диаметром 300 мм холодную воду могут отключить с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Аксакова, 3, 4, 6, 11, 11А, 15, 17, 19, 19А; ул.Чернореченская, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Коллективный пер., 2, 3, 4, 5; Колхозный пер., 1, 2, 3; ул. Спортивная, 21, 25, 27.

Бойлер по адресу: ул. Аксакова, 11, Коллективный пер., 3.

В этот же день, 28 марта, в связи с заменой пожарного гидранта ХВС будет отключено с 9:30 до 12:30 в частных домах: ул. Советской Армии, 24, 26, 28, 30; ул. Промышленности, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 279.

Также 28 марта будет произведена замена узла по Театральному проезду, 1. ХВС будет отключено с 28.03 23:00 до 29.03 06:00 по адресам: ул. Воронежская, 13, 11А, 11, 9, 7, 7А; ул. Победы,100, 102, 100А, 102А, 104А; Театральный проезд, 4, 6, 8, 3, 8А, 10, 10А, 12, 14, 5; ул. Свободы, 107А, 109А; ул. Краснодонская, 20.

29 марта на ул. Нагорная будут проводить замену узла и задвижек диаметром 200 мм. Для этого холодную воду отключат с 8:00 до 22:00 в частных домах: ул. Средне-Садовая, 102, 103, 105, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 77, 75; ул. Нагорная, 30, 36, 42, 13, 15, ул.Охотничья, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ул. Аткарская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,; ул. Украины, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,; ул.Спартаковская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

30 марта с 9:00 до 14:00 будет отсутствовать ХВС по ул. Свободы, 86 и 88 в связи с заменой вводной задвижки.

Также 30 марта будет произведена замена двух задвижек диаметром 400 мм и пожарного гидранта . ХВС будет отключено с 30.03 09:00 до 31.03 04:00 по адресам: ул. Молодежная, 6, 8, пр. Кирова, 417, 419, 425, ул. Демократическая, 1, 1А, 3, 3А, 3Б, 5, 9, 11, 13, ул. Г.Димитрова, 112, 112А, 114, 118.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.