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«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

22 февраля 2023 15:30
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Они пройдут с кратковременным отключением холодной воды.

В течение ближайших семи дней специалисты «РКС-Самара» планируют провести ряд ремонтно-профилактических работ. Они пройдут с кратковременным отключением холодной воды.

В связи с врезкой трубы диаметром 100 мм в четверг 23 февраля с 21:00 до 9:00 24 февраля без холодной воды могут быть дома по адресам: ул. Галактионовская 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 100. Бойлер с питьевой водой планируется поставить к 83 дому по ул.Галактионовской. 

28 февраля запланирована замена пожарного гидранта на ул. Молодогвардейской. Для этого придётся на короткое время отключить холодное водоснабжение по адресам: Без ХВС: ул.Молодогвардейская, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. Примерное время работ с 9:00 до 16:00. Бойлер с питьевой водой будет стоять около 46 дома по ул. Молодогвардейской.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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