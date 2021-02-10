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«РКС-Самара» реализуют грандиозную инвестиционную программу

10 февраля 2021 11:26
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РКС-Самара реализуют грандиозную инвестиционную программу

Инвестиционная программа «РКС-Самара», которая реализуется сейчас в Самаре в рамках государственно-частного партнёрства, рассчитана до 2023 года и содержит мероприятия на сумму 4,5 млрд рублей. В 2020 году ресурсоснабжающее предприятие вложило в модернизацию водоснабжения и водоотведения столицы региона 1,034 млрд рублей. В 2021 году планируется реализация мероприятий инвестпрограммы на сумму 1,112 млрд рублей. 

Большинство проектов – переходящие: они будут завершены в 2022-2023 годах. Один из самых масштабных – строительство двух водоводов диаметром 600 мм от НФС-2 до посёлка Управленческий и сооружений на них. Они будут введены в эксплуатацию в 2023 году. Сейчас продолжается прокладка труб и строительство насосной станции третьего подъёма. В 2020 году выполнены проектные работы и около 20% от всего объёма строительно-монтажных работ. 

Продолжается реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов на Городских очистных канализационных сооружениях в рамках федеральной целевой программы «Оздоровление Волги». Это самые масштабные работы по модернизации системы водоотведения города Самары за последние 40 лет. В текущем году по этому проекту планируется построить здания механических решёток и песковых бункеров. 

Среди проектов, которые будут завершены в 2021 году, - строительство водовода и канализационных линий для застройки территории, выделяемой многодетным семьям в районе Орлова Оврага и строительство водовода в пос. Горелый Хутор. 

В 20-х годах ХХI века водоснабжение и водоотведение Самары переживает период, сравнимый с 60-70 годами ХХ века. Как и тогда, сейчас реализуются масштабные проекты, направленные на развитие всей отрасли. 

 

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