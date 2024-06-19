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«РКС-Самара» рассказывают, как не стать должником в отпуске

19 июня 2024 14:42
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Передавать показания нужно каждый месяц. Если этого не делать, то через три месяца  расчёт будет вестись по нормативу, который предусмотрен законом.

С 7 по 23 число в «РКС-Самара» принимают показания индивидуальных приборов учёта потребления воды. Это делается для того, чтобы начисления за воду и канализацию были точными, и абоненты оплачивали только тот объём, которым воспользовались. Передавать показания нужно каждый месяц. Если этого не делать, то через три месяца  расчёт будет вестись по нормативу, который предусмотрен законом. А это совсем другие, значительно большие суммы.

Летом многие уезжают в отпуск, на дачу или на подработки в другие регионы, а значит, не пользуются коммунальными услугами по адресу постоянной прописки. Но передавать показания всё равно нужно, напоминают в ресурсной компании: просто дублируйте последние данные. Новых начислений в таком случае не будет, при этом сохранится процесс приёма показаний для следующего расчёта.

Напоминаем способы передачи показаний счётчиков: 

- через личный кабинет или без регистрации на сайте www.samcomsys.ru с 7 по 23 число
- через мобильное приложение «РКС-Самара» с 7 по 23 число
- через мобильное приложение АО Почта Банк с 7 по 20 число
- через голосового робота по тел. 207-25-40

- через чат-бот Елена СКС в мессенджере Телеграм: https://t.me/rks_samara_bot

Ещё есть время передать показания за июнь!

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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