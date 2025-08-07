"РКС-Самара" рассказали, как уменьшить расходы на коммунальные услуги

97

Для экономии расходов на коммунальные услуги «РКС-Самара» рекомендуют своим абонентам установить и использовать приборы учёта воды. Даже если в квартире никто не живёт, а трубы ХВС не опломбированы, на лицевой счёт идёт начисление оплаты по нормативу: на каждого собственника или прописанного с учётом повышающего коэффициента, если нет документов о невозможности установить прибор. Это лишняя финансовая нагрузка на жителя.

Чтобы сэкономить, нужно установить счётчик. Это позволит жителям платить только за фактически полученные ресурсы, а не по нормативам. В случае отсутствия жителей в квартире нужно только передать «нулевые показания» и начислений не будет вообще.

По данным социальных исследований, семьи, использующие приборы учёта, экономят до 30% по сравнению с оплатой по нормативам. Это особенно актуально для тех, кто пользуется водой бережно. От абонента требуется только регулярно, раз в месяц, передавать показания счётчика и делать поверку в установленный законом срок. Обычно это раз в 4-6 лет.

Счётчики помогают не только контролировать потребление воды и снижать коммунальные платежи, но и способствуют экономии природных ресурсов.

Фото предоставлено пресс-службой "РКС-Самара"