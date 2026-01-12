В Самарской области вместе с сотрудниками ГЖИ оценивать работу коммунальщиков будут общественники

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил создать в каждом муниципалитете институт общественных помощников Государственной жилищной инспекции. Вместе с сотрудниками ГЖИ они будут контролировать работу управляющих компаний, а также следить за состоянием жилого фонда и общественных территорий. Подробности обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве.

Сейчас добровольные помощники ГЖИ работают только в Самаре. В дни новогодних каникул общественники оказали неоценимую помощь коммунальным службам, информируя о нерасчищенных дорогах и тротуарах, скоплении мусора на контейнерных площадках и других недоработках. Это позволило их оперативно устранять.



В целом новогодние и рождественские праздники в регионе прошли без чрезвычайных происшествий на объектах жизнеобеспечения и в местах массового пребывания граждан, подчеркнул губернатор.

- Хотел бы выразить благодарность, прежде всего, сотрудникам силовых ведомств, спасательных служб, для которых эти дни были рабочими, причем рабочими в круглосуточном режиме, - отметил Федорищев. - Сотрудникам энергообеспечивающих компаний, которые реагировали на все внештатные, аварийные ситуации.

В частности, 4 января дежурные бригады оперативно ликвидировали последствия сбоя на сетях электроснабжения, из-за которого без света осталось более 11 тысяч домов в 20 муниципалитетах. Всего на системах жизнеобеспечения было зафиксировано 87 технологических нарушений, которые устранили в нормативные сроки.



Не обошлось в новогодние праздники без трагедий – несколько человек отравились угарным газом, трое погибли. Причины – несоблюдение правил эксплуатации и несвоевременное обслуживание газового оборудования управляющими компаниями. Оценку действиям ответственных структур даст Следственный комитет.



По поручению губернатора в регионе усилена работа по информированию жителей о правилах эксплуатации газового оборудования. Кроме того, ГЖИ проводит внеплановые проверки УК и газовых компаний.



По словам врио руководителя ГЖИ Георгия Степаняна, всего в новогодние дни в ведомство по различным каналам связи поступило 426 жалоб. 391 отработана, 35 – в процессе решения. Он также доложил, что помимо обращений жителей ведомство задействует в своей работе в Самаре добровольных инспекторов. Общественники, в первую очередь управляющие микрорайонами, указывают на ненадлежащее содержание территорий, наличие переполненных контейнерных площадок, другие дефекты.



Вячеслав Федорищев поставил задачу главам городов и районов по примеру областной столицы сформировать на своих территориях списки людей, которые после обучения будут представлять интересы жителей в ГЖИ.



Отдельное внимание уделили УК, которые игнорируют обращения граждан и перекладывают решение проблем на ресурсоснабжающие организации. Такую практику, подчеркнул Федорищев, нужно завершать.



Он поручил первому заместителю губернатора – председателю Правительства Виталию Шабалатову в течение двух месяцев подготовить детальный план работы по повышению эффективности рынка коммунальных услуг.

- Как мы дальше будем эту работу вести, чтобы добиться цели, которую поставили – качественная работа наших управляющих компаний в интересах жителей, - подчеркнул губернатор.

Еще одна тема – работа переправы между Самарой и Рождествено. По словам врио министра транспорта и автомобильных дорог Артура Абдрашитова, в праздники судами на воздушной подушке перевезено более 5 тысяч человек. При этом в некоторые дни интервал движения увеличивался до 40 минут при нормативе – 20 минут. Ситуацию исправляли в "ручном" режиме, в том числе задействовали коммерческого перевозчика. Сейчас периодичность движения восстановлена.



Как отметил Федорищев, Минтрансу необходимо сделать работу над ошибками и комплексно подойти к решению проблемы.

- Впредь таких сбоев в работе этой важной транспортной артерии допускать нельзя, - подчеркнул губернатор.

Источник: 450media.ru

Фото: пресс-служба правительства Самарской области