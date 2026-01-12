Я нашел ошибку
Главные новости:
7 января 2026 года кошка по кличке Ёнтама стала директором железнодорожной станции Киси в префектуре Вакаяма.
В Японии третью кошку назначили директором железнодорожной станции Киси
По итогам 2025 года по версии Всемирной федерации кошек он добился успеха благодаря уникальной системе подготовки и сильной отечественной школе разведения.
Российский абиссинский кот признан самым титулованным в мире 
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу об испорченном отдыхе постояльцев на турбазе в селе Ташла
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу об испорченном отдыхе постояльцев на турбазе в селе Ташла
Инцидент произошел 7 января, рысь проникла на территорию лагеря из леса.
Результат теста на бешенство поцарапавшей девочку рыси будет готов через 30 дней
Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
По словам врио руководителя ГЖИ Георгия Степаняна, всего в новогодние дни в ведомство по различным каналам связи поступило 426 жалоб.
В Самарской области вместе с сотрудниками ГЖИ оценивать работу коммунальщиков будут общественники
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.79
0.56
EUR 91.97
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные

В Японии третью кошку назначили директором железнодорожной станции Киси

112
7 января 2026 года кошка по кличке Ёнтама стала директором железнодорожной станции Киси в префектуре Вакаяма.

Кошка по кличке Ёнтама стала директором железнодорожной станции Киси в префектуре Вакаяма. Об этом сообщает Kyodo News, передает lenta.ru.

На церемонии назначения президент железнодорожной компании под аплодисменты собравшихся надел на шею нового директора медаль с титулом. Также людям показали ученика Ёнтамы — кошку по кличке Рокутама, которой эта должность перейдет в будущем.

Ёнтама — уже третья кошка, назначенная директором Киси. С 2007 года пост занимала трехцветная кошка по кличке Тама. Посмотреть на нее съезжались толпы туристов со всей Японии. В результате число людей, пользующихся этой железнодорожной линией, увеличилось на 55 тысяч. Это дало локальной экономике прирост в 1,1 миллиарда иен (545 миллионов рублей).

В 2015 году Тама умерла, но ей нашли замену — кошку по кличке Нитама. Она работала на этом посту десять лет, однако в декабре 2025 года не стало и ее.

 

Фото:  pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
211
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
492
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
295
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1284
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
997
Весь список