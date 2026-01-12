Российский абиссинский кот признан самым титулованным в мире 

Российский абиссинский кот, признанный самым титулованным в мире по итогам 2025 года по версии Всемирной федерации кошек (WCF), добился успеха благодаря уникальной системе подготовки и сильной отечественной школе разведения. Об этом 12 января «Известиям» рассказала хозяйка кота Дарья Грузинова.

Дарья поделилась, что процесс подготовки котенка к выставочной карьере начинается практически с рождения. Уже с трехмесячного возраста животные приучаются к выставочной позе, поездкам в автомобиле для адаптации к транспортировке и посещению выставок.

Такие методы воспитания котов позволяют им с детства привыкнуть к шуму, большому скоплению людей и научиться демонстрировать себя в ринге. Она отметила, что абиссинская порода идеально подходит для такой карьеры благодаря своей энергичности, ориентированности на человека и желанию взаимодействовать.

Она также рассказала, что титулы зарабатываются по строгой бальной системе WCF, которая учитывает оценку за день, место в ринге, количество участников и позицию в финале. По словам хозяйки, российская технология разведения всегда была одной из самых сильных и продвинутых в мире.

Фото: pxhere.com