Главные новости:
7 января 2026 года кошка по кличке Ёнтама стала директором железнодорожной станции Киси в префектуре Вакаяма.
По итогам 2025 года по версии Всемирной федерации кошек он добился успеха благодаря уникальной системе подготовки и сильной отечественной школе разведения.
Российский абиссинский кот признан самым титулованным в мире 
Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу об испорченном отдыхе постояльцев на турбазе в селе Ташла
Инцидент произошел 7 января, рысь проникла на территорию лагеря из леса.
Результат теста на бешенство поцарапавшей девочку рыси будет готов через 30 дней
Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
По словам врио руководителя ГЖИ Георгия Степаняна, всего в новогодние дни в ведомство по различным каналам связи поступило 426 жалоб.
В Самарской области вместе с сотрудниками ГЖИ оценивать работу коммунальщиков будут общественники
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Российский абиссинский кот признан самым титулованным в мире 

145
По итогам 2025 года по версии Всемирной федерации кошек он добился успеха благодаря уникальной системе подготовки и сильной отечественной школе разведения.

Российский абиссинский кот, признанный самым титулованным в мире по итогам 2025 года по версии Всемирной федерации кошек (WCF), добился успеха благодаря уникальной системе подготовки и сильной отечественной школе разведения. Об этом 12 января «Известиям» рассказала хозяйка кота Дарья Грузинова.

Дарья поделилась, что процесс подготовки котенка к выставочной карьере начинается практически с рождения. Уже с трехмесячного возраста животные приучаются к выставочной позе, поездкам в автомобиле для адаптации к транспортировке и посещению выставок.

Такие методы воспитания котов позволяют им с детства привыкнуть к шуму, большому скоплению людей и научиться демонстрировать себя в ринге. Она отметила, что абиссинская порода идеально подходит для такой карьеры благодаря своей энергичности, ориентированности на человека и желанию взаимодействовать.

Она также рассказала, что титулы зарабатываются по строгой бальной системе WCF, которая учитывает оценку за день, место в ринге, количество участников и позицию в финале. По словам хозяйки, российская технология разведения всегда была одной из самых сильных и продвинутых в мире.

Фото:  pxhere.com

Теги: Россия

