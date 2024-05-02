"РКС-Самара": работа найдётся каждому

131

«РКС-Самара» обеспечивает водоснабжение и водоотведение в миллионном городе. Работа на ресурсоснабжающем предприятии – дело важное и ответственное. От деятельности сотрудников зависит качество питьевой воды, сроки устранения технологических отказов, сбор и очистка сточных вод, экологическое благополучие Волги.

Стабильная отрасль всегда обеспечит работой и, соответственно, зарплатой тех, кто готов трудиться на благо горожан. «РКС-Самара» предлагает стабильную заработную плату, социальный пакет, возможности карьерного роста, профессионального развития и постоянного обучения.

В настоящее время открыты вакансии:

- инженер (с высшим образованием по специальности «Водоснабжение и водоотведение»)

- слесари различного профиля (ремонтник, электрик, АВР)

- электрогазосварщик

- машинист спецтехники (экскаватора, бульдозера, баровой, компрессорной, насосной установок)

- оператор (на аэротенках, на метантенках, на решётках, на фильтрах)

- столяр

- техник

- тракторист

- электромонтёр

- кладовщик

- коагулянщик

- контролёр