Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 7 тысяч жительниц Новокуйбышевска прошли маммографию на новом оборудовании
Более 7 тысяч жительниц Новокуйбышевска прошли маммографию на новом оборудовании
В Самарской области в суд направили дело о взрыве на заводе «Промсинтез»
В Самарской области в суд направили дело о взрыве на заводе «Промсинтез»
Самаре и Тольятти выделят дополнительные средства на общественные перевозки
Самаре и Тольятти выделят дополнительные средства на общественные перевозки
В Киргизии грузовик с мороженым сбил 29 детей
В Киргизии грузовик с мороженым сбил 29 детей
Самарские врачи освоили новый метод замены сердечного клапана
Самарские врачи освоили новый метод замены сердечного клапана
теплосети Самары подготавливают к осенне-зимнему периоду
Теплосети Самары подготавливают к осенне-зимнему периоду
"РКС-Самара": работа найдётся каждому
"РКС-Самара": работа найдётся каждому
В Самаре на улице Врубеля уложили новое высокопрочное покрытие проезжей части
В Самаре на улице Врубеля уложили новое высокопрочное покрытие проезжей части
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.78
-0.23
EUR 98.03
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

"РКС-Самара": работа найдётся каждому

2 мая 2024 17:14
131
"РКС-Самара": работа найдётся каждому

«РКС-Самара» обеспечивает водоснабжение и водоотведение в миллионном городе. Работа на ресурсоснабжающем предприятии – дело важное и ответственное. От деятельности сотрудников зависит качество питьевой воды, сроки устранения технологических отказов, сбор и очистка сточных вод, экологическое благополучие Волги.

Стабильная отрасль всегда обеспечит работой и, соответственно, зарплатой тех, кто готов трудиться на благо горожан. «РКС-Самара» предлагает стабильную заработную плату, социальный пакет, возможности карьерного роста, профессионального развития и постоянного обучения.

В настоящее время открыты вакансии:

  • - инженер (с высшим образованием по специальности «Водоснабжение и водоотведение»)
  • - слесари различного профиля (ремонтник, электрик, АВР)
  • - электрогазосварщик
  • - машинист спецтехники (экскаватора, бульдозера, баровой, компрессорной, насосной установок)
  • - оператор (на аэротенках, на метантенках, на решётках, на фильтрах)
  • - столяр
  • - техник
  • - тракторист
  • - электромонтёр
  • - кладовщик
  • - коагулянщик
  • - контролёр

Подробности можно узнать на сайте https://samcomsys.ru/vacancy, по телефону 8 (846) 334-76-70 или по е-mail hr@samcomsys.ru.  Пишите, приходите, научим, всё покажем - и будем работать.

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
27 апреля 2024, 20:33
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. ЖКХ
1420
В "РКС-Самара" не ослабевает внимание к охране труда - особенно перед профильным праздником
27 апреля 2024, 13:24
В "РКС-Самара" не ослабевает внимание к охране труда - особенно перед профильным праздником
Специалисты разработали сценарий чрезвычайной ситуации на предприятии, отработали маршруты эвакуации из здания, порядок построения и отчётности. ЖКХ
617
Движение по дороге будет осуществляться по реверсивной схеме. 
26 апреля 2024, 14:56
«РКС-Самара»: частичное перекрытие Волжского проспекта
Движение по дороге будет осуществляться по реверсивной схеме.  ЖКХ
749

В центре внимания
Самаре и Тольятти выделят дополнительные средства на общественные перевозки
2 мая 2024  18:54
Самаре и Тольятти выделят дополнительные средства на общественные перевозки
97
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
2 мая 2024  13:30
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
234
В Самарской области три дня подряд прогнозируют заморозки
2 мая 2024  10:57
В Самарской области три дня подряд прогнозируют заморозки
293
В Самаре стартовал второй международный антифашистский форум «Гитары в строю»
2 мая 2024  09:18
В Самаре стартовал второй международный антифашистский форум «Гитары в строю»
358
В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе
1 мая 2024  15:36
В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе
593
Весь список