«РКС-Самара» провели обучение экологов и технологов со всех предприятий РКС

144

Все предприятия РКС работают в соответствии с документами и требованиями, определёнными российским законодательством. Требования в области охраны окружающей среды определяет комплексное экологическое разрешение (КЭР). Именно этот документ регламентирует работу предприятия на всех этапах - от водозабора до выпуска очищенных сточных вод в источник. КЭР выдаётся федеральным органом исполнительной власти организации, которая ведёт хозяйственную деятельность и оказывает воздействие на окружающую среду. Для того, чтобы получить такое разрешение, надо выполнить множество требований, что сделать крайне сложно.

«РКС-Самара» - первое предприятие в контуре РКС, кто оформил и подал заявку на получение КЭР. Сейчас разрешение находится на рассмотрении. На семинаре в Самаре специалисты делились опытом: как правильно разработать и получить КЭР.

Другим вопросом семинара стал обмен опытом по реконструкции Городских очистных канализационных сооружений (ГОКС). Работ подобного масштаба, с изменением технологий, основанных на принципах государственно-частного партнёрства в России, ещё не проводилось. «РКС-Самара» являются первопроходцами, и не только для предприятий компании «Российские коммунальные системы».

Технологи и экологи со всех региональных предприятий познакомились с полным циклом очистки, посмотрели, как идёт реконструкция объектов ГОКС и внедряются наилучшие доступные технологии: обновленные вторичные отстойники и аэротенки, воздуходувные агрегаты, механические решетки и песковые бункеры, познакомились с работой лаборатории сточных вод.

Специалисты «РКС-Самара» отвечали на все вопросы коллег и подчеркнули, что всегда готовы делиться своим опытом и перенимать другой для успешной работы предприятий по всему контуру РКС.