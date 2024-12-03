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"РКС-Самара" проложил 100 км новых сетей за 12 лет

3 декабря 2024 11:29
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"РКС-Самара" проложил 100 км новых сетей за 12 лет

Перекладка и строительство водопроводных и канализационных сетей в городе «РКС-Самара» ведут одновременно по нескольким программам: инвестиционной, производственной (программа обновлений и капитальных ремонтов), программа подключений новых объектов. Каждая программа не просто утверждается городской администрацией и профильным министерством, но и совместно разрабатывается. Выполнение программ находится на строгом контроле как у административных структур, так и у прокуратуры.

С 2013 года, с момента, когда ответственность за эксплуатацию водопроводно-канализационного хозяйства перешла к «РКС-Самара», в общей сложности было построено и отремонтировано более 100 км сетей. Первые годы, когда средства за аренду водопроводно-канализационного имущества перечислялись в МП, темпы перекладок и нового строительства были невысокими. После подписания концессионного соглашения эти финансы были направлены на обновление сетей, что позволило изменить ситуацию к лучшему. 

За 2013-2019 года – 14,578 км

За 2019-2023 года – 69,970 км

За 2024 год (по предварительным данным, работы продолжаются) – около 30 км

Сейчас «РКС-Самара» совместно с администраций города ищут возможность в ближайшие несколько лет серьёзно расширить производственную программу предприятия, что должно увеличить число перекладок и значительно снизить аварийность на сетях водоснабжения и водоотведения.

Теги: РКС-Самара

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