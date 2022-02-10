«РКС-Самара» продолжают выявлять самовольные подключения

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В 2021 году обнаружено 101 самовольное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Из них 90 незаконников – физические лица, 11 – юридические. В 2022 году продолжается работа по выявлению самовольных подключений.

С января текущего года специалисты «РКС-Самара» обнаружили шестерых самовольщиков в частном секторе Октябрьского, Советского и Кировского районов города Самары. Жителям, незаконно подключившимся к централизованным сетям, насчитали более 340 000 рублей, часть из которых уже оплачена, на остальную сумму написаны гарантийные письма, подтверждающие будущую оплату.

Проверка частного сектора специалистами ресурсоснабжающего предприятия ведётся как планово, так и по сообщениям от соседей, у которых самовольщики зачастую воруют воду, подключаясь незаконно к сетям водоснабжения, или сбрасывают в чужую канализацию свои стоки.

Самовольные врезки чреваты серьёзными последствиями. Выполняемые неспециалистами, они могут спровоцировать попадание загрязняющих веществ в воду, чрезмерное заиливание канализации и стать источником технологических сбоев на сетях водоснабжения и водоотведения. В период пандемии это как никогда опасно и может привести к ухудшению ситуации с заболеваемостью.

Фото: «РКС-Самара»