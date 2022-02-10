«РКС-Самара» продолжают выявлять самовольные подключения

Я нашел ошибку
Главные новости:
У него изменился дизайн.
Samsung презентовала самый продвинутый в линейке смартфон — Galaxy S22 Ultra
В 2022 году свыше 5 км тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» будет обследовано с помощью внутритрубной диагностики.
Компания «Т Плюс» планирует расширить использование робота-диагноста на тепловых сетях Самарского региона
Эксперт Шелупахин: студентов могут привлечь к ответственности за майнинг в общежитиях.
Студенты, которые майнят криптовалюты в общежитиях, могут быть уголовно наказаны
Траурные мероприятия прошли на Мемориальном комплексе на улице Куйбышева.
В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей
С начала пандемии в мире зафиксировали более 400,9 млн заражений коронавирусом, погибли 5,7 млн человек.
Еврокомиссар по здравоохранению сообщила о вакцинации от COVID-19 приблизительно половины населения мира
Девочки, что долгое время никому о произошедшем не рассказывали.
Самарец приговорен к 15 годам колонии за растление трех девочек более 11 лет назад 
В Самаре за сутки заболели 828 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19
Генеральный конструктор концерна "Вега" Владимир Верба сообщил, что летные испытания самолета завершатся в 2022 году.
Самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 "Премьер" совершил первый полет
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.72
-0.08
EUR 85.38
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» продолжают выявлять самовольные подключения

10 февраля 2022 15:38
148
С января текущего года специалисты «РКС-Самара» обнаружили шестерых самовольщиков в частном секторе.

В 2021 году обнаружено 101 самовольное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Из них 90 незаконников – физические лица, 11 – юридические. В 2022 году продолжается работа по выявлению самовольных подключений.

С января текущего года специалисты «РКС-Самара» обнаружили шестерых самовольщиков в частном секторе Октябрьского, Советского и Кировского районов города Самары. Жителям, незаконно подключившимся к централизованным сетям, насчитали более 340 000 рублей, часть из которых уже оплачена, на остальную сумму написаны гарантийные письма, подтверждающие будущую оплату. 

Проверка частного сектора специалистами ресурсоснабжающего предприятия ведётся как планово, так и по сообщениям от соседей, у которых самовольщики зачастую воруют воду, подключаясь незаконно к сетям водоснабжения, или сбрасывают в чужую канализацию свои стоки. 

Самовольные врезки чреваты серьёзными последствиями. Выполняемые неспециалистами, они могут спровоцировать попадание загрязняющих веществ в воду, чрезмерное заиливание канализации и стать источником технологических сбоев на сетях водоснабжения и водоотведения. В период пандемии это как никогда опасно и может привести к ухудшению ситуации с заболеваемостью.

 

Фото:   «РКС-Самара» 

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалисты «РКС-Самара» испытали на очистных канализационных сооружениях современный анализатор
09 февраля 2022, 13:12
Специалисты «РКС-Самара» испытали на очистных канализационных сооружениях современный анализатор
Прибор показал себя эффективным в использовании. ЖКХ
402
«РКС-Самара» традиционно поблагодарили «Надежных партнеров»
07 февраля 2022, 10:58
«РКС-Самара» традиционно поблагодарили «Надежных партнеров»
В третий раз «РКС-Самара» организовали встречу с абонентами – исполнителями коммунальных услуг, которые в течение года зарекомендовали себя как... ЖКХ
582
С 7 по 11 февраля 2022 года. 
04 февраля 2022, 15:52
«РКС-Самара»:список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения
С 7 по 11 февраля 2022 года.  ЖКХ
952

В центре внимания
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
10 февраля 2022  11:38
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
267
 Еще 3 582 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 февраля 2022  13:21
 Еще 3 582 жителей Самарской области заболели коронавирусом
542
в первом квартале 2022 года жители Самары получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло
9 февраля 2022  13:03
В первом квартале 2022 года жители Самары получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло
1015
9-10 февраля будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары
9 февраля 2022  12:41
9-10 февраля будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары
479
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
9 февраля 2022  10:21
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
506
Весь список